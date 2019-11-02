Yeni sezonun olmazsa olmazları

2019-2020 Sonbahar/Kış sezonunun trend yollarında kaybolmak istemiyorsanız alışveriş yapmadan önce bu haritaya göz atmayı unutmayın. Seçtiğimiz 5 trend sizi yüzüstü bırakmayacak.

Uçuş uçuş

Son sezonlarda farklı biçimlerde karşımıza çıkan tüyler artık daha da yüksekten uçuyor ve herkesin gardırobuna girmeye kararlı görünüyor. Üstelik hem sıcak hem de iç açıcı bir tavırla… Marc Jacobs, Valentino, Burberry, Prabal Gurung gibi pek çok markanın podyumunda farklı boylardaki etek ve elbiselere konan tüyleri gecenin tekelinden çıkarıp günlük hayatınıza sokmaktan çekinmeyin. Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta vücudunuzda öne çıkarmak istemediğiniz noktaları tüylerden uzak tutmak, o kadar.

O bir süper kahraman

Süper kahramanların favori kostümü, şimdi başlı başına bir süper kahraman! Eğer bu sezon tek bir dış giyim parçasına yatırım yapmak istiyorsanız, seçiminizi kesinlikle pelerinden yana kullanın derim. Aynı anda hem klasik hem modern hem şık hem rahat olabilen pelerinler her kombinin üzerine kolayca uyum sağlıyor ve gündüz de gece de hayat kurtarıyor. Eğer hayat boyu kullanabileceğiniz bir pelerin arıyorsanız Celine ve Miu Miu defilelerinden ilham alıp beje ya da laciverte yönelebilirsiniz. Ancak Chanel’deki gibi pembe bir pelerinin de çarpıcılığı garantileyeceği gerçek.

Fıstık gibi

Yeşilin belki de en yumuşak ve sakin tonudur fıstık yeşili. Ancak uzun zamandır değeri böylesine bilinmemişti. Şimdiyse soğuk ve soluk havalara inat, yeni sezonu ele geçirmeye hazırlanıyor, podyumların ardından etkisini vitrinlerde ve sokaklarda da iyiden iyiye hissettiriyor. Hem saten, ipek gibi parlak materyallere hem de kalın yün örgülere çok yakışan bu rengi nasıl giyeceğinize karar veremiyorsanız, onu siyah ve beyazla bir araya getirerek ilk adımı atabilirsiniz. Her saç ve ten rengine çok yakıştığından da şüpheniz olmasın.

Kararsızlar yaşadı

Büyük mü küçük mü? Pembe mi beyaz mı? Eğer çanta seçimi yaparken kararsızlık yaşayanlardansanız bu trend sizi çok sevindirecek! Çünkü bu sonbaharın çantaları bizi tercih yapma derdinden kurtarıyor ve hepsini bir arada sunuyor. Fendi ve Tod’s koleksiyonlarındaki büyük çantalar yanlarına minik versiyonlarını da alarak bu akıma ön ayak oldu ve boyut konusunda orta yolu buldu. Kate Spade ve Tory Burch ise farklı renk birliktelikleriyle ikili oynayan markalardan.

Işıltılı kulaklara küpe olacak

Sallanan taşlı küpeleri fazla abartılı bulanlardansanız, bu sezon onlara bir daha bakın. Zira genelde assolist kulaklarında görmeye alıştığımız bu aksesuar, bilindik imajından sıyrılıp Balmain, Paco Rabanne, Loewe gibi modern çizgileriyle bilinen markaların bile favorisi olmayı başardı. Dümdüz gri bir kazağı ya da lacivert bir elbiseyi onlarla ışıklandırın, saç ve makyajda ise olabildiğince minimal takılın. İltifatları ardı ardına toplayacağınıza söz veriyorum.