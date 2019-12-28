Yeni yılın en moda ağacı

Otelin yılbaşı ağacı 2009’dan bu yana her yıl dünyaca ünlü bir tasarımcının elinden çıkıyor. Bu yıl otel için yeni yıl ağacı tasarlama sırası Christian Louboutin’deydi. Claridge’s’i Londra’daki evi olarak tanımlayan modacı mutluluğunu “Bu ağacı tasarlamak benim için onurdu. Londra’ya bir parça Paris ruhu kondurmak istedim” sözleriyle anlatıyor.



Christian Louboutin - 2019

Hikayenin onuncu yılına özel olarak Christian Louboutin tarafından tasarlanan ağacın yanında Loubi Express’i yer alıyor. Kırmızı vagonda bulunan dört masa otelin misafirlerine keyifli anlar yaşatıyor.









Karl Lagerfeld - 2017

Moda dünyasını alt üst eden tasarımcı Karl Lagerfeld Claridge’s için tasarladığı yeni yıl ağacıyla da kalıpları ters yüz etti elbette. Gümüş süslemelerin kullanıldığı ağacı ters yerleştiren modacı hafızalardan silinmeyecek bir görüntü yaratmayı başarmıştı.



Sir Jony Ive ve Marc Newson - 2016



Bembeyaz bir zemin üzerine karlar ülkesinin büyüleyici atmosferini yansıtan Sir John Ive ve Marc Newson’un ellerinden çıkan yılbaşı ağacı, oteli masalsı bir havaya bürümüştü.

Christopher Bailey - 2015



Altının sıcaklığını yansıtan ağacıyla Christopher Bailey, göz kamaştıran bir atmosfer yaratmayı başarmıştı. Işıltı severlerin gözdesi olan ağaç yüzden fazla şemsiyeden oluşuyordu.









Kally Ellis McQueen - 2012



Tasarımcısı Kally Ellis’in zihninin ürünü olan yeni yıl ağacı dallarından sarkan onlarca ışıkla yılbaşının renkli ve canlı atmosferini başarıyla yansıtmıştı.

Alber Elbaz - 2011



Alber Elbaz’ın tasarladığı ve Claridge’s’in lobisini süsleyen yılbaşı ağacı yeni yıl coşkusunu yaşayan kuklalarıyla hem eğlenceli hem de çarpıcı bir görüntü ortaya koymayı başarmıştı. John Galliano - 2009/2010 Dior’un tasarımcısı John Galliano bu çarpıcı geleneğe imza atan ilk isim. Galliano ilk olarak 2009’da donmuş bir ağaçla kutlamıştı yeni yılı. Bir sonraki yıl denizaltının büyüleyici dünyasını otelin lobisine taşıdığı ağacıyla harikalar yaratmıştı.