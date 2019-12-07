Yerli tekne üreticileri destek bekliyor

Ayvansaray’da 1957 yılında Mehmet Şişman tarafından kurulan Barbaros Yelkencilik, günümüzde ABD’den Japonya’ya, İsviçre’den Almanya’ya kadar birçok ülke için özel projeler gerçekleştiriyor. Trawler, ahşap yelkenli sandallar, folkboat ve açık tekneler imal eden firmanın Barbaros 1020 model yeni yelkenlisi yakında denizle buluşacak. Aileler için de ideal olan tekne, 1987’de İstanbul Tuzla’ya taşınan Barbaros Yelkencilik’in iddialı olduğu yeni bir model. Tasarımcı Emre Karamancı tarafından çizilen zarif yelkenli, yabancı tekne markaları için ciddi rakip olacak. Sektörün deneyimli isimlerinden Mustafa Şişman, Türkiye’nin gemi inşa sanayinde olduğu gibi yat ve yelkenli tekne yapımında da oldukça başarılı olduğunu belirtiyor. Buna karşın yerli tekne imalatçılarımızın ciddi sorunları var. Örneğin, devlet desteklerinin hızlandırılması ve daha kolay alınabilir hale getirilmesi gerekiyor. Bu gerçekleşirse onlarca belki de yüzlerce tesis yenilenecek, kapasite artacak.





Barbaros 38 Trawler



Böylece istihdam ve ihracat alanlarında daha yüksek katkı sağlanacak. Mustafa Şişman da bu görüşün altını çizerek “Son yıllarda yurt dışından ithal edilen ikinci el yabancı bayraklı tekneler sektörümüzün önünü tıkıyor. Bu konuda yetkililerin acilen önlem almasını bekliyoruz. Türk gemi, yat ve tekne yapımcılarının global krizlerden korunması ve yurt dışındaki firmalarla daha kolay rekabet edebilmesi için düşük faizli kredilerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu destekler sektörümüzü daha da güçlü kılacaktır. Yaptığımız iş ve ürettiğimiz tekneler dünya standartlarında olup, adeta birer sanat eseridir. Önem taşıyan bir diğer konu ise ülkemizde marina ücretlerinin yüksek oluşudur. Bu konuda yerel yöneticilerimizin tekne bağlama alanları inşa ederek uygun fiyatlarla denizcilerimizin hizmetine sunması lazım. Sektörümüzün ülkemize kazandırdığı döviz miktarı daha da artabilir. Bu mümkündür. Yeter ki kamu ve özel sektör belirli bir strateji doğrultusunda birlikte hareket etsin” diyor. Denizciliğimizin gelişmesini istiyorsak sektöre kulak vermeliyiz. Gelecek yazım 21 Aralık Cumartesi günü. Tarsus’ta polietilen tekne imal eden Pan’s Marine’yi ziyaret ettim. Genç girişimcilerimiz Melih Avunduk ve Aygül Ay’ın başarı öyküsünü paylaşacağım. Esen kalın.







KİTAP



Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe’nin “Çok Gezen mi, Çok Tadan mı?” başlıklı kitabı kış aylarında teknelerinizde keyifle okunacak bir eser. Yazarın yurt içindeki ve dışındaki izlenimlerinden oluşuyor.

Cinius Yayınları: (216)5505078

















Lezzet



Mersin’e yolunuz düşerse Kumkuyu Erdemli’de bulunan İzzet’in Yeri’nde mola vermeden geçmeyin. Deniz ürünleri son derece lezzetli. Rota Yelken Kulübü Başkanı Cengiz Sönmez, değerli eşi Esra Sönmez, dünya tatlısı ikizleri ve mimarlık camiasının duayen hocası Prof. Dr. Esad Suher ile orada harika bir gün geçirdim. (324)5258057 no’lu telefondan ulaşabilirsiniz. Mersin Adnan Menderes Bulvarı’nda bulunan Liya’yı da tavsiye ediyorum. Dostlarınızda keyifli sofralar kurabilirsiniz. Sahibesi Zeynep Çetin sizleri son derece güzel ağırlayacaktır.

Telefonu: (324)9998301







