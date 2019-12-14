Yılbaşı partisine atölyeyle hazırlık

Kilimanjaro’unn ev sahipliğinde düzenlenen “Songtail” atölyesiyle katılımcılar ev partilerinde herkesin hoşuna gidebilecek farklı müzik listeleri ve lezzetlerle ilgili ipuçlarına sahip olacak. DJ Aytun Çırkın’ın katılımcılara temel DJ’lik bilgilerini göstereceği atölye çalışmasında katılımcılar, DJ kabinine geçip birebir uygulama fırsatı da yakalayacak. Kilimanjaro’nun şefi Rüştü Öztürk ve DJ Aytun’dan parti sahiplerinin işine yarayacak ipuçlarını aldık.





Ev partilerine özel müzik ve lezzet atölyesinden bahsedebilir misiniz?



DJ Aytun: Menümüz, ambiyansımız ve müziklerimiz misafirlerimize sunduğumuz deneyimin birer parçası. Tüm bu unsurların Kilimanjaro’nun özünü yansıtması ve birbirini tamamlaması bizim için çok önemli. Bunun bir parçası olarak hem lezzetlerimizi hem de müziklerimizi; bunları hazırlarken dikkat edilecek püf noktaları misafirlerimizle paylaşmak istedik. “Songtail” Müzik & Lezzet Atölyesi” fikri de buradan çıktı.

Atölye kapsamında katılımcılara, ev partilerinde veya arkadaş buluşmalarında herkesin hoşuna gidecek farklı müzik listeleri ve lezzetlerle ilgili ipuçları veriyoruz. Ayrıca son zamanlarda herkesin ilgi odağı olan mobil DJ’likle ilgili bilgiler veriyoruz. Tadım atölyesinde katılımcıların kendi evlerinde birebir hazırlayabileceği içecek reçetelerini birlikte hazırlıyor, aynı zamanda müzik türlerinin lezzetlerle uyuşmasıyla ilgili bilgiler paylaşıyoruz.





Atölyede sunulan lezzetler arasında fındıklı humus&nachos, çıtır mısır gevreği üzerinde alabalık pastırma, kalamar carbonara ve çikolatalı brownie yer alıyor.



Yeni yılı ev partisi ile karşılayacaklar için DJ Aytun’un önerilerini sormak isteriz.



DJ Aytun: Tüm partilerin çatısı, yeme-içme ve müzik denkleminden oluşur genellikle. Bu ev partileri için de geçerli; kararında yemek, bol sohbet, yürekten eğlence ve müzik… Sanırım benim için en iyi denklem bu. Müzik tüm geceyi kapsayan ve grubun moduna uygun iyi bir eşlikçi olmalı aynı zamanda. Müzik önerilerim ise Kilimanjaroist isimli Spotify hesabında.



Müzik ve lezzet uyumunda nelere dikkat edilmeli?



DJ Aytun: Müzik ve lezzet uyumunda hayatta da olduğu gibi en mühim detay “denge”. Ben bir mekâna müziğimle eşlik ederken öncelikle mekânın karakteristik özelliklerini ve ortamı gözlemlerim. Gecenin akışında herkesin keyif alması, damağında nefis bir tat, kulağında ve kalbinde iyi bir ritim ile ayrılması önemli.

Müziğin ve lezzetin uyumunun odakta olduğu bir evde yeni yıl partisinde şef ne gibi lezzetler önerir?



Şef Rüştü Öztürk: Yılbaşı akşamında genellikle hareketli müzikler tercih edildiğinden tek lokmalık lezzetler tüketmeyi tercih edilmelidir. Tek lokmalıklardan kastımız mini tartoletler, mini wraplar gibi gerektiğinde ayakta da rahatlıkla tüketilebilecek lezzetler olması. Sunacağınız yemeklere eşlik edecek içeceklerin olması da tadım deneyimini kuvvetlendirecek unsurlardan biri elbette ki.



Yeni yıl partisinden ayrılırken şişkinlik rahatsızlık hissetmemek için masada ne tür sağlıklı seçenekler olmalı?



Şef Rüştü Öztürk: Öncelikle ağır, yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır. Bu nedenle bir kokteyl havasında partiyi geçirmenin çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda krudite dediğimiz çıtır sebzeler, mini sebzeli kişler, kuru etli kanepeler tercih edilmeli. Ek olarak mini tahıl salataları ortama farklı bir lezzet katabilir. Örneğin avokadolu kinoa salatası, bal kabaklı pancarlı siyez bulguru salatası gibi doyurucu ürünler seçilebilir. Et, tavuk, balık gibi ürünler tüketilmek istenirse az yağlı mevsime uygun ve taze ürünler olmalı ve en uygun pişirme yöntemi uygulanmalıdır. Örneğin hindiyi fırında pişirmek ya da az yağda kızartmak yerine önce bol sebzeli suda haşlayıp, daha sonra sebzeler ile fırınlanarak hazırlanabilir.



Calamar carbonara (1-2 kişi için)



Malzemeler



200 gram ince doğranmış kalamarlar

50 gram küp doğranmış çemensiz pastırma

10 gram ince doğranmış fesleğen

100 ml krema

Zeytinyağı

Tereyağı

Karabiber









Hazırlanışı



İlk olarak tava ısıtılır ve içerisine zeytinyağı ilave edilir. Yağ yanma derecesine geldiğinde pastırmalar renk alana kadar kızartılır ve

tavadan alınır.

Aynı tavaya ince doğranmış kalamarlar ilave edilip, renkleri altın sarısı olana kadar yüksek ateşte pişirilir.

Pastırmalar, çok az sıcak su, krema, fesleğen, tereyağı ve karabiber tavaya ilave edilir. Bu şekilde sosa kıvam verilir.

Pişme tamamlanınca calamar carbonara servis edilir.



Brownie

Malzemeler



280 gram bitter çikolata

400 gram tereyağı

7 yumurta

450 gram esmer şeker

7 gram vanilya tozu

160 gr un

15 gram kabartma tozu

140 gram beyaz çikolata

140 gram sütlü çikolata

1 gram tuz











Hazırlanışı



Bitter çikolata ile tereyağı benmari usulü eritilir.

Yumurta ve esmer şeker mikserde iyice kabartılır.

Bu iki ayrı karışım birleştirilerek, spatula yardımıyla karıştırılırken diğer tüm malzemeler de bu karışıma ilave edilir.

Derin tepsiye yağlı kağıt serilir ve karışım tepsiye eşit şekilde dökülür.

Karışım 160 derecelik fırında 40 dakika pişirmeye bırakılır ve sonrasında ortaya çıkan kek, küçük parçalara kesilerek servis edilir.