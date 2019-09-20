Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerDaniyar İsmayilov'dan gümüş madalya
20.09.2019 - 15:05 | | AA

Daniyar İsmayilov'dan gümüş madalya

Dünya Halter Şampiyonası'nda erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov koparmada gümüş madalya kazandı.

Daniyar İsmayilov'dan gümüş madalya

Tayland'da süren Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı.

Pattaya kentindeki şampiyonada Türk sporcu ilk hakkında 150 kiloyu kaldırmayı başardı. İkinci ve üçüncü haklarında ise 154 kiloyu deneyen İsmayilov başarısız oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Aynı kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek ise dereceye giremedi.

Milli sporcu koparmadaki ilk hakkında 138 kiloyu kaldırmayı başardı. Muhammed Furkan ikinci ve üçüncü haklarında denediği 141 kiloda ise başarısız oldu ve 14. sırada yer aldı.

Bu kiloda B Grubu'nda yarışan Çinli Lyudong Feng 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

 

 

İnanılmaz pozisyon! Gole izin vermediler...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Beşiktaş lige döndü

Beşiktaş lige döndü

Cofie’ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Cofie’ye Brezilya usulü doğum günü kutlaması

Emre Belözoğlu: Rakiplerimize cevabı sahada vereceğiz

Emre Belözoğlu: Rakiplerimize cevabı sahada vereceğiz

Abdullah Avcı istemedi, Beşiktaş'a gol attı

Abdullah Avcı istemedi, Beşiktaş'a gol attı

Sıradaki Haber