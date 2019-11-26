1 milyar Euro’luk soygun

Zümrütler, safirler...

Almanya’nın Saksonya Eyaleti’ndeki Dresden kentinde, Avrupa’nın en büyük hazine koleksiyonlarından birini barındıran Yeşil Kasa (Grünes Gewölbe/Green Vault) Müzesi, dün yerel saatle 05.00 civarında soyuldu. Alman basını hırsızların, zemin kattaki bir pencerenin demir parmaklıklarını bükerek küçük bir aralık oluşturduklarını ve müzeye buradan girdiklerini duyurdu. Müzedeki en değerli tarihi parçaların bu katta olduğu açıklandı. Çalınan mücevherler arasında zümrüt ve 649 kırat safirle işlenmiş 63.8 cm’lik bir Moro figürünün de olduğu belirtildi. Figür Rusya çarı tarafından August’a hediye edilmişti.

‘Saksonya halkı soyuldu’

Pazartesi sabah bölge itfaiyesine yangın ihbarı geldi. Müze yakınındaki bir güç dağıtım şebekesinde çıkan yangının, müzenin alarm sistemini devre dışı bırakmak için çıkarılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, “Sadece devletin sanat koleksiyionu değil, tüm Saksonya halkı soyuldu” dedi. Müzedeki koleksiyon, 18. yüzyılda Saksonya’yı yöneten Elektör “Güçlü August” tarafından oluşturulmuştu. Eski Saray içinde bulunan müzeye, Yeşil Kasa denmesinin nedeni, bazı bölümlerinin bakır taşı yeşiline boyanmış olması. Müzedeki 10 salonda 3 bin civarında eser sergileniyordu.