MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya1 milyon kişiyi izliyorlardı! Flaş karar
05.09.2019 - 22:00| AA

1 milyon kişiyi izliyorlardı! Flaş karar

ABD'de federal bir yargıç, hükümetin, aralarında Müslümanların da bulunduğu 1 milyondan fazla kişiyi dahil ettiği "terör izleme listesinin", kişilerin anayasal haklarına aykırı olduğuna hükmetti.

1 milyon kişiyi izliyorlardı! Flaş karar

Doğu Virginia Bölge Yargıcı Anthony Trenga, ABD'nin önde gelen Müslüman derneklerinden Amerikan-İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) desteğiyle bir grup Müslüman'ın, hükümetin "terör izleme listesine" yönelik açtığı davaya ilişkin kararını açıkladı.

Listeye dahil edilen kişilerin anayasal haklarının ihlal edildiğini belirten Yargıç Trenga, hakkında "terörist" olduğuna dair herhangi bir delil bulunmayan kişilerin bu şekilde seyahat başta olmak üzere birçok zorlukla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti. 

Davacılar, kendilerinin bu listeye yanlışlıkla alındığını ve hükümetin listeleme sürecinin hatalar ile dolu olduğunu savunmuştu.

Davanın avukatı Gadeir Abbas, yaptığı açıklamada, yargıcın kararını "zafer" olarak niteleyerek, "Masum insanlar, izleme listesi sisteminin dışında tutulmalıdır. Anayasanın gereğinin bu olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin "terör izleme listesi"

Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) yönettiği "terör izleme listesi", birçok Amerikan federal kurumu ile paylaşılıyor.

Haziran 2017 itibarıyla 1,16 milyon kişinin dahil olduğu listede, 2013'te sadece 680 bin kişi olduğu biliniyor. Listede 4 bin 600 Amerikan vatandaşı bulunurken, kalanları yabancılar teşkil ediyor.

Müslüman Kongre üyesi Ilhan Omar, bu yıl başında ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin bu listedeki kişilerin bilgilerini yabancı hükümetlerle ne şekilde paylaşıldığına dair açıklama yapması konusunda bir öneri sunmuştu. Öneri, Temsilciler Meclisinde kabul edilmişti.

 

Kız kavgasına polis müdahale ettiKahramanmaraş’ta kızlar arasında çıkan tartışma tekme tokatlı kavga dönüştü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel Cuma mesajları... Anlamlı ve farklı cuma mesajları...

En güzel Cuma mesajları... Anlamlı ve farklı cuma mesajları...

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Kızlar tekme tokat birbirine girdi!

Kızlar tekme tokat birbirine girdi!

Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem evi terk etti

Afili Aşk 13. bölüm fragmanı yayınlandı! Kerem evi terk etti

Sıradaki Haber