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21.11.2019 - 12:26 | | İHA

121 yıllık fotoğraf tartışma başlattı

Washington Üniversitesi'nin arşivinde yer alan 121 yıllık fotoğraf, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında çeşitli iddiaları gündeme getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Greta’nın zaman yolcusu olduğunu iddia etti.

121 yıllık fotoğraf tartışma başlattı

Washington Üniversitesi tarafından yayınlanan ve 121 yıl önce çekilmiş fotoğraf İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında tartışmalara neden oldu. 1898 yılında Kanada'nın Yukon bölgesinde çekildiği ifade edilen fotoğrafta yer alan kız çocuğunun Thunberg’e benzemesi sosyal medya üzerinde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Twitter üzerinden yorum yapan bazı kullanıcılar Greta’nın zaman yolcusu olduğunu ve 2019 yılına geldiği yorumunu yaptı.

121 yıllık fotoğraf tartışma başlattı

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