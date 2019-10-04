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04.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER

130 yıllık şov

130 yıllık şov

Fransa’nın başkenti Paris’te performanslarını sergileyen ünlü kabare Moulin Rouge, bu hafta 130. yaş gününü kutluyor. Yılda yaklaşık 600 bin izleyicisi bulunan ve 250 bin kadar şampanyanın tüketildiği dev kabarenin her şovunda bine yakın kostüm değişikliği yapıldığı belirtiliyor. Konuklarını yıllardır büyüleyen kabarenin dansçıları sahnenin adrenalinini sevdiklerini ve Moulin Rouge gibi büyüleyici bir yerde olmaktan mutlu olduklarını ifade ediyor.

130 yıllık şov

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