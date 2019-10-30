14 zirveye 7 ayda tırmandı

Nepalli dağcı Nirmal Purja (36), sadece 189 günde dünyanın en yüksek 14 zirvesine tırmanarak ulaşılması zor bir rekora imza attı. Diğer dağcıların yıllarını alan 8 bin metre yüksekliğindeki 14 zirveye tırmanış programını 7 ayda tamamlayan Purja, ‘çok mutlu olduğunu’ açıkladı. Daha önce İngiliz ordusunda da görev yapan Purja, bu yıl Everest tırmanışında çektiği “tırmanma kuyruğu” fotoğrafıyla gündeme gelmişti. Dünyanın en yüksek 14 zirvesine ilk kez 1986’da Reinhold Messner tarafından çıkılmıştı. l DIŞ HABERLER