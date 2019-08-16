16. İstanbul Bienali’nde mekân değişikliği

İKSV, geçen hafta, daha önce bienal mekânları arasında duyurduğu Haliç Tersanesi’nin asbest temizliğinin tamamlanmaması nedeniyle sergi mekânı olarak kullanılamayacağını açıklamıştı. Yeni mekân arayışı sürecinde MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci ile yapılan görüşme sonucunda, Tophane’de, 5 numaralı Antrepo binasında yer alan MSGSÜ İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin 16. İstanbul Bienali sergi mekânlarından biri olmasına karar verildi. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi , 1937’de Türkiye modern sanatının başlıca eserlerini korumak, geliştirmek ve kamuyla paylaşmak amacıyla kurulmuştu. 2005’te 9. İstanbul Bienali ve 2011’de 12. İstanbul Bienali’nin de gerçekleştirildiği 5 numaralı Antrepo binasının müzeye dönüştürülmesi için çalışmalar sekiz yıldır devam ediyordu. Kısa bir süre önce müzenin danışmanı olarak Vasıf Kortun’un görevlendirilmesiyle birlikte hız kazanan hazırlık sürecinin ardından müze, 2020 baharında, tasarımı Emre Arolat’a ait olan yeni binasında kapılarını açmaya hazırlanıyor.26 ülkeden 50 sanatçı

Fransız yazar ve akademisyen Nicolas Bourriaud küratörlüğünde Yedinci Kıta başlığıyla düzenlenen 16. İstanbul Bienali’nde 26 ülkeden 50’nin üzerinde sanatçı ve sanatçı kolektifinin eserleri yer alacak. Yedinci Kıta başlığını okyanuslarda yüzen devasa atık yığınına bilim çevrelerinin verdiği isimden alan bienal, insanların sebep olduğu doğal veya kültürel atıklara antropoloji veya arkeolojinin araçlarıyla bakan çalışmalara yer vererek sanat ve ekoloji arasındaki ilişkiyi de tartışmaya açmayı hedefliyor.

16. İstanbul Bienali, 14 Eylül’den itibaren 10 Kasım’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.