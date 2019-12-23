180 ev yandı, bir kişi hayatını kaybetti!

Avustralya’da 3,7 milyon hektarlık alanın yanmasına neden olan yangınlar sürüyor. Hafta sonu farklı noktalardaki yangınlar nedeniyle en az 180 ev yandı, Güney Avustralya'da ise bir kişi hayatını kaybetti.



Yeni Güney Galler eyaletinde yaklaşık 100 farklı noktada yangın devam ediyor. Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, Sydney’in güney batısındaki 400 kişinin yaşadığı ve 150 evin bulunduğu Balmoral kasabasının neredeyse tamamen yok olduğunu söyledi.



Avustralya'da geçtiğimiz hafta 41 derecenin üzerinde rekor sıcaklıklar kaydedildi. Avustralya Meteoroloji Bürosu, sıcaklıkların birçok eyalette hafta sonu tekrar yükseleceğini belirtti.



Eylül ayından bu yana devam eden yangınlarda 9 kişi hayatını kaybetti, 950 ev yandı.