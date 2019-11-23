MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri2. Dünya Savaşı bombası 6 bin 500 kişiyi evinden etti
23.11.2019 - 14:47 | | AA

2. Dünya Savaşı bombası 6 bin 500 kişiyi evinden etti

Almanya Köln'de bulunan 125 kilogramlık patlamamış İngiliz bombası, dev bir tahliyeye yol açtı. İmha işleminin bugün yapılması bekleniyor.

2. Dünya Savaşı bombası 6 bin 500 kişiyi evinden etti

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zollstock semtinde bulunan 125 kilogramlık patlamamış İngiliz yapımı bombanın imha çalışmaları sırasında, tehlikeli bölgenin 500 metre yarıçapında bulunan 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

Karlheinz-Steimel-Weg'de bulunan bomba nedeniyle, bölgeden geçen demir yolunda tehlikeli madde taşıyan vagonlar, güvenli bir bölgeye çekildi.

Tahliye edilenler için Brüggener Caddesi üzerinde bir okulda irtibat noktası oluşturulurken, bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, toplu taşıma araçlarında aksamalar yaşandı.

Bombanın bugün imha edilmesi bekleniyor

Dün akşam inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın bugün imha edilmesi bekleniyor.

Önceki gün de Köln'ün Buchheim semtinde Amerikan yapımı patlamamış bir bomba bulunmuş ve uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmişti.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Kağıthane’de bir esnafın dikkati dehşeti önledi... O anlar kameradaKağıthane'de yolda yürüyen anne ile çocuklarını freni boşalan kamyonun altında kalmaktan bir esnafın dikkati kurtardı. Kazada kamyonun altına sıkışan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan o dehşet anları ve vatandaşların kurtarmak için seferber olduğu anlara güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı! Olay sözler...

MasterChef Türkiye 53. bölüm fragmanı! Olay sözler...

Emine Erdoğan, Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı

Emine Erdoğan, Geleceği Yazan Kadınlar Ödül Töreni'ne katıldı

Azize izle - Azize 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Azize izle - Azize 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

Bakan Soylu: Kendi aralarında bile haberleşmekten korkuyorlar

Bakan Soylu: Kendi aralarında bile haberleşmekten korkuyorlar

Sıradaki Haber