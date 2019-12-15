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15.12.2019 - 17:52 | | İHA

2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi

İtalya’nın Brindisi kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi.

2. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi

Brindisi kentinde İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir bomba bulundu. Bomba imha çalışmaları nedeniyle kent nüfusunun yüzde 60’ı, yani en az 54 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, 1941 yılında İngiltere tarafından şehre atıldığı düşünülen 1 metre uzunluğundaki bombanın 40 kilogram dinamit içerdiğini belirtti. Kentteki havaalanı, tren istasyonu ve iki hastane tahliye edildi.

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba, geçen ay bir sinema salonundaki tadilat çalışmaları sırasında tesadüfen bulunmuştu.

2. Dünya Savaşından kalma bomba nedeniyle 54 bin kişi tahliye edildi

Akü hırsızları yakalandıMardin'in Kızıltepe ilçesinde TIR ile iş makinelerinden akü hırsızlığı yaptıkları tespit edilen 11 kişi, özel ekibin güvenlik kameraları üzerinde 4 bin saat süren incelemesiyle yakalandı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı.
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