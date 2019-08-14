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14.08.2019 - 23:56| AA

2 euroya aldı bir gecede milyoner oldu

İtalya'da popüler olan "SuperEnalotto" oyununda bir talihli, 2 euro vererek oynadığı bilete büyük ikramiye isabet etmesi sonucu 209 milyon euro (yaklaşık 1,3 milyar Türk lirası) kazandı.

2 euroya aldı bir gecede milyoner oldu

İtalyan basınındaki haberlere göre, kuzeydeki Milano yakınlarındaki Lodi kasabasında 2 euroya bilet alan talihli, bir gecede milyoner oldu.

Sahibini 209 milyonun sahibi yapan bilet, Lodi'deki bir büfeden satıldı.

Marino isimli büfenin sahibi Marisa Caserini, büyük ikramiyeyi kazanan bileti kendisinin sattığını belirterek, çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

Biletin bir kişi tarafından makineye oynatıldığını ifade eden Caserini, biletin 1 ile 90 arasında rastgele belirlenen 6 sayıdan oluştuğunu aktardı.

209 milyon euro ile ülke tarihinin en büyük ikramiyesini kazandıran şanslı numaralar ise "7, 32, 41, 59, 75 ve 76" oldu.

Söz konusu meblağın Avrupa'nın da en büyük ikramiyesi olduğu belirtildi.

Ülkedeki en büyük ikramiye ise 30 Ekim 2010'daki çekilişte verilmişti. O günkü şanslı rakamların yazılı olduğu bilet, sahibine 177,7 milyon euro kazandırmıştı.

 

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