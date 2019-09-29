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29.09.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİS

2 fotoğraf arasında 22 yıl fark var

İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın eski eşi ve iki oğlunun annesi Prenses Diana, 1997’de Paris’te trafik kazasında ölmüştü.

2 fotoğraf arasında 22 yıl fark var

Diana ölümünden önce Afrika ülkesi Angola’ya yaptığı ziyarette, ülkedeki iç savaş döneminden kalan mayınların temizlenmesi için proje başlatmıştı. Diana bu sırada sol bacağını mayın nedeniyle kaybeden 16 yaşındaki Sandra Thijika ile bir araya gelmişti.

2 fotoğraf arasında 22 yıl fark var



Prenses Diana’nın küçük oğlu Prens Harry (35) de dün Angola ziyaretinde mayın tehlikesine dikkat çekmek için Sandra Thijika ile buluştu. Şimdi 38 yaşında olan Thijika, “Prenses Diana’nın oğluyla tanışınca kendimi tamamlanmış hissettim” dedi. l İ

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
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