2 fotoğraf arasında 22 yıl fark var

29.09.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİS
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İngiltere Veliaht Prensi Charles’ın eski eşi ve iki oğlunun annesi Prenses Diana, 1997’de Paris’te trafik kazasında ölmüştü.
Diana ölümünden önce Afrika ülkesi Angola’ya yaptığı ziyarette, ülkedeki iç savaş döneminden kalan mayınların temizlenmesi için proje başlatmıştı. Diana bu sırada sol bacağını mayın nedeniyle kaybeden 16 yaşındaki Sandra Thijika ile bir araya gelmişti.
Prenses Diana’nın küçük oğlu Prens Harry (35) de dün Angola ziyaretinde mayın tehlikesine dikkat çekmek için Sandra Thijika ile buluştu. Şimdi 38 yaşında olan Thijika, “Prenses Diana’nın oğluyla tanışınca kendimi tamamlanmış hissettim” dedi. l İ