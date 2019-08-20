20 milyon $’lık ‘skandal’

Müzayedeyi yöneten kişinin 13 milyon dolar sözü, İngilizcedeki “thirteen” sözcüğüyle “thirty” kelimelerin benzerliği nedeniyle ekrana 30 milyon dolar, 17 milyon dolar (seventeen) sözü de 70 milyon dolar (seventy) olarak yansıtılınca açık artırma durduruldu. Müzayedeye katılanlar Sotheby’s şirketini protesto etti.