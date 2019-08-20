20.08.2019 - 09:11
20 milyon $’lık ‘skandal’
Ferdinand Porsche’un 1939’da Nazi yönetiminin isteği üzerine tasarladığı ve en az 20 milyon dolara alıcı bulması beklenen “Type 64” model yarış aracı, Kaliforniya’daki müzayedede yaşanan karışıklık nedeniyle satılamadı.
Müzayedeyi yöneten kişinin 13 milyon dolar sözü, İngilizcedeki “thirteen” sözcüğüyle “thirty” kelimelerin benzerliği nedeniyle ekrana 30 milyon dolar, 17 milyon dolar (seventeen) sözü de 70 milyon dolar (seventy) olarak yansıtılınca açık artırma durduruldu. Müzayedeye katılanlar Sotheby’s şirketini protesto etti.
Orman yangını, ekiplerin müdahalesi ile yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldıİzmir'in Karabağlar ilçesinin Tırazlı Mahallesi yakınlarında iki gün önce başlayan, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan orman yangını, ekiplerin müdahalesi sayesinde yerleşim merkezlerinden uzaklaştırıldı.