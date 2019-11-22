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22.11.2019 - 13:22 | | milliyet.com.tr

20 ton çikolatayla ortadan kayboldu!

Avusturya'da bir fabrikaya giren nakliye kamyonunun içinde, aslında bir hırsız vardı. Ünlü bir markaya gönderilen 50 bin euroluk çikolatadan haber yok.

20 ton çikolatayla ortadan kayboldu!

Avrupa, eşine az rastlanır hırsızlığı konuşuyor. Avusturya'daki bir yerel tesis, Belçika'ya göndermek üzere bir kamyona 20 ton çikolata yükledi.

Fabrika çalışanları kamyon sürücüsünün hiçbir şüpheli hareketine rastlamadı ve araç tesisten ayrıldı.

Ancak kamyon sürücüsü aslında bir hırsızdı ve 20 ton çikolatadan bir daha haber alınamadı. Polis sözcüsü, son yıllarda hiç benzer bir vaka ile karşılaşmadıklarını söylüyor.

Yerel medya, Bludenz kasabasındaki fabrikayı dolandıran kamyonun Çekya'dan geldiğini ve çalınan çikolatanın değerinin 50 bin euro olduğunu bildiriyor.

Polis, Çek şirketinden çok sayıda aracın çalındığını ve hırsızın söz konusu araçlardan biriyle fabrikaya geldiğini tespit etti.

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