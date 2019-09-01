20 yıl sonra mahkemeye!

Tüm dünyayı şoke eden ve binlerce kişinin ölümüne neden olan 11 Eylül saldırılarının saldırılarının mimarı olduğu belirtilen Halid Şeyh Muhammed’in mahkeme karşısına çıkacağı tarih, saldırıların üzerinden yıllar geçtikten sonra nihayet belirlendi. Sanıklar, saldırılardan 20 yıl sonra hakim karşısına çıkacak!

Amerikan ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre Halid Şeyh Muhammed ve Guantanamo cezaevinde bulunan dört tutuklu, 11 Ocak 2021’de askeri mahkeme önüne çıkarılacak. Mahkemenin, Guantanamo’daki Amerikan askeri üssünde gerçekleştirileceği kaydediliyor. Söz konusu beş kişinin, “savaş suçu işlemek”, “terörizm” ve 3 bine yakın cinayetle suçlanacağı belirtiliyor. Haberde, bu kişilerin suçlu bulunmaları halinde, tamamının ölüm cezasıyla karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiliyor. Bu gelişmeyle, 11 Eylül 2001’de, New York, Washington ve Pennsylvania’da gerçekleşen saldırılarla ilgili Guantanamo’da tutulanlar özelinde ilk kez yargı aşamasına geçilmiş olacağına dikkat çekiliyor.

Yıllarca ertelendi

Muhammed, 2003 yılında Pakistan’da yakalanmış ve Guantanamo’ya gönderilmişti. 16 yıldır cezaevinde olan Şeyh Muhammed’in, yargı süreci sürekli ertelemelerle geçti. Barack Obama yönetimi, 2009 yılında Guantanamo’yu kapatarak davayı New York’a taşımak istemiş ancak Kongre’nin muhalefeti nedeniyle 2011’de geri adım atmıştı.

Saldırıların mimarı olmakla suçlanan Muhammed’in, “şehit olmak amacıyla” suçlu olduğunu kabul etmek istediği belirtiliyordu. Pentagon’dan daha önce yapılan açıklamalarda, Halid Şeyh Muhammed’in 11 Eylül saldırılarından “A’dan Z’ye” sorumlu olduğunu kabul ettiği kaydedilmişti. Amerikalı savcılar ise, Şeyh Muhammed’in başka saldırılarla da ilişkili olduğu iddialarını gündeme getirmişti. Nitekim bunlar arasında Endonezya’nın Bali kentinde 2002 yılında bir gece kulübün bombalanması, 1993 yılında Dünya Ticaret Merkezi’ndeki bombalama gibi olayların yer aldığı öne sürülüyor.

Muhammed ve Guantanamo’daki tutuklularının savunmasını üstlenen bir grup hukukçu da, burada alınan ifadeler veya itirafların, işkence altında alındığını, mahkemede kullanılamayacağını iddia ediyor. Şeyh Muhammed de, bu yönde açıklama yaparak, Küba’daki Guantanamo cezaevinde işkenceden geçirildiğini söylemişti. Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) belgelerinde de Muhammed’in defalarca işkence gördüğü yönünde ifadeler yer almıştı.