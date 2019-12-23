25 bin sivil daha yerinden edildi

Suriye’de Beşar Esad rejimi güçleri ve Rusya’nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere saldırıları sonucu son 3 günde 25 bine yakın sivilin, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç ettiği haber veriliyor.

Şam rejimi güçleri, Rusya ve İran destekli grupların yardımıyla Astana anlaşmalarını hiçe sayarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde 6 yerleşimi daha ele geçirdi. Rejim güçleri ve destekçilerinin, İdlib’in güneydoğusunda başlattığı kara operasyonunda ele geçirdiği yerleşimlerin sayısı 15’e çıktı. Yoğun saldırıların hedefinde İdlib’in Marratinnuman ve Serakib ilçe merkezleri ile kırsalları var. Esad rejiminin karadan ilerleme amaçlı başlattığı saldırıya, İran destekli yabancı terörist gruplar ve başını Rus özel kuvvetlerinin çektiği “Kaplan Güçleri” adlı “5. Lejyon” da destek veriyor. Rejim güçleri, toplamda 15 yerleşimi kontrol altına almış oldu.

180 bini buldu

Bununla birlikte Rusya’ya ait savaş uçaklarının, önceki gece geç saatlerde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik hava saldırıları düzenlediği ve 5 sivilin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, Rusya’ya ait savaş uçakları, Maarratünnuman ilçesi ve kırsalı ile Tel Mennis, Tuh ve Deyr Şarki köylerine saldırı düzenledi. Rusya’nın saldırılarında Deyr Şarki’de 2 ve Tel Mennis’te 3 olmak üzere 5 sivil hayatını kaybetti. Esad rejimi ve Rusya’nın İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki sivil yerleşimlere önceki gün düzenlediği saldırılarda da 8 sivil hayatını kaybetmişti.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yerinden edilen sivillere ilişkin veri çalışması yürüten Suriye Müdahale Koordinatörlüğü’ne göre, kasım ayından bu yana en az 180 bin sivil, Suriye-Türkiye sınır hattına yakın bölgelere göç etti. Hava ve kara saldırılarının aralıksız sürmesi nedeniyle göç rakamının tam olarak bilinemezken, son üç günde bu rakamın 5 bini bulduğu belirtiliyor. İdlib’in güneyindeki yerleşimler ve özellikle Marratinnuman ilçesi kırsalı, göç veren bölgelerin başında geliyor.

İdlib’in güneydoğusunda Marratinnuman ilçesinin yaklaşık 15 kilometre güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor. Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Srıman’daki gözlem noktasının çevrelenme tehlikesinin ortaya çıkacağını değerlendiriyor.