300 milyon insan tehlikede

Asya’yı vuracak

Küresel ısınma ve yükselen deniz seviyesinin yarattığı tehlike her yıl büyüyor. Gerçekleştirilen son araştırma, yükselen deniz seviyeleri nedeniyle risk altında olan kişi sayısının daha önce tahmin edilenin 3 katı olduğunu ortaya koydu. “Nature” dergisinde yayımlanan araştırma sonuçlarına göre, şu anda 300 milyon kişiye ev sahipliği yapan topraklar 2050’ye kadar her yıl en az bir kere sel suları altında kalacak. Bu durum yerleşim yerlerini yaşanamaz hale getirecek, büyük göç sorununa yol açacak. Giderek artan güçlü fırtınaların ve yükselen denizlerin yol açtığı yıkıcı fırtına dalgalanmaları en çok Asya’yı etkileyecek.

Yapay zekâ kullanıldı

Önceki benzer araştırmalarda uydu görüntüleri kullanılmış ve yaklaşık 100 milyon kişinin tehlike altında olduğu sonucuna ulaşılmıştı. Ancak yeni nesil teknolojilerin kullanıldığı son çalışma sayesinde bu sayının çok daha yüksek olduğu sonucuna varıldı. Daha önceki çalışmalarda ağaç ve yüksek binalar nedeniyle zemin yüksekliği olduğundan daha fazla çıkıyordu. Ancak yapay zekâ kullanılan yeni nesil çalışmayla, tehlikenin çok daha yakın olduğu görüldü. Araştırmaya göre, bu durumun en azından yavaşlatılabilmesi için karbon salınım oranlarının ciddi şekilde düşürülmesi gerekiyor.