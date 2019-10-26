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26.10.2019 - 07:50 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

321 bin dolarlık yüzen altın

Tayland’da ekonomik durumu oldukça kötü olan bir balıkçının şans yüzüne güldü.

321 bin dolarlık yüzen altın

Sahilde yürüyüş yapan balıkçı yaklaşık değeri 321 bin dolar olarak hesaplanan balina kusmuğuyla karşılaştı. “Ambergris” olarak anılan balina kusmuğu çok değerli bir ürün. “Yüzen altın” olarak da adlandırılan ambergris, parfüm endüstrisinde kullanılıyor. Bu madde sayesinde parfüm üreticileri ürünlerinin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlıyor. Doğada oldukça zor bulunan madde bu nedenle çok değerli. 

Tilki ile fotoğrafçının ilginç dostluğu!Bursalı bir fotoğrafçı ormandan her gün evine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.
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