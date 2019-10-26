321 bin dolarlık yüzen altın

Sahilde yürüyüş yapan balıkçı yaklaşık değeri 321 bin dolar olarak hesaplanan balina kusmuğuyla karşılaştı. “Ambergris” olarak anılan balina kusmuğu çok değerli bir ürün. “Yüzen altın” olarak da adlandırılan ambergris, parfüm endüstrisinde kullanılıyor. Bu madde sayesinde parfüm üreticileri ürünlerinin daha uzun süre kalıcı olmasını sağlıyor. Doğada oldukça zor bulunan madde bu nedenle çok değerli.