MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri36 yıl hapis yattıktan sonra aklandılar
26.11.2019 - 18:39 | | AA

36 yıl hapis yattıktan sonra aklandılar

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde ortaokul öğrencisiyken cinayetten hüküm giyen 3 kişi, 36 yıl sonra aklanarak serbest bırakıldı.

36 yıl hapis yattıktan sonra aklandılar

Baltimore Bölge Mahkemesi, 1983'te işlenen cinayette lehlerindeki delillerin yeniden değerlendirilmesinin ardından Alfred Chestnut, Ransom Watkins ve Andrew Stewart'ı suçsuz bularak serbest bırakılmalarına karar verdi.

Yargıç Charles Peters, karar gerekçesinde cinayetle ilgili yürütülen soruşturmada görgü tanıklarının 18 yaşındaki başka bir cinayet zanlısı ile ilgili ifadelerinin yargılama sürecinde jürinin dikkatine sunulmadığını ve zanlıların masumiyetine işaret eden delillere savunmada yer verilmediğini belirtti.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Yargıç Peters, aklanan mahkumlara hitaben, "Yıllarca katlanmak zorunda kaldığınız acılar karşısında önemsiz olduğunun farkındayım ama adalet sistemi adına sizden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Üç adam, kararın ardından, tutuklu bulundukları eyalet cezaevinden tahliye edildi.

18 yaşındaki diğer cinayet zanlısının ise 2002 yılında silahlı cinayet sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Chestnut, Watkins ve Stewart, 1983 yılında, Harlem Park Ortaokulu öğrencisi 14 yaşındaki DeWitt Duckett'in silahla vurularak öldürülmesi olayında cinayetle suçlanarak ömür boyu hapse mahkum edilmişti.

Mahkumlardan Chesnut'ın geçen yıl bilgi edinme kanunu kapsamında yaptığı taleple davayla ilgili mühürlenmiş soruşturma kayıtlarına ulaşması ve savcılığa başvurmasının ardından, Baltimore Savcılığı bu yılın başında davanın yeniden açılmasına karar vermişti.

Bolu'da cinayet davası sonrası adliyede kavga!Bolu'da, arkadaşları Oğuzhan Özdoğan'ı (16) silahla şakalaşırken kazara öldürüp, cesedini çamura gömen A.G. (16) ve S.Ö.'nün (16) yargılanmasına devam edildi. Davada tutuksuz sanık S.Ö. hakkında istenen tutuklama talebinin mahkeme tarafından reddedilmesinin ardından kavga çıktı, 3 kişi gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İklim değişikliği için uyarı: Sıcaklıklar keskin bir şekilde artabilir

İklim değişikliği için uyarı: Sıcaklıklar keskin bir şekilde artabilir

'Hoşçakalın gidiyorum ben' dedi, kendini raylara attı

'Hoşçakalın gidiyorum ben' dedi, kendini raylara attı

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Terör örgütü yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Apple ve Netflix'in açığını bulan gençler 200 bin dolar teklifi az buldu!

Apple ve Netflix'in açığını bulan gençler 200 bin dolar teklifi az buldu!

Sıradaki Haber