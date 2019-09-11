3'üncü kez evlenmek isteyince, 2 eşi sokak ortasında dövdü

Yerel medyada yer alan habere göre, Hindistan'ın Tamil Nadu kenti yakınlarındaki Coimbatore'de yaşanan olayda, 26 yaşındaki adam, 2 eşi olmasına rağmen onlardan boşanmadan 3'üncü defa evlenmek istedi. Adamın, bunu öğrenen Priyadarshini ve Anupriya adındaki eşleri, yakınlarıyla birlikte çalıştığı yere geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eşlerinin ve yakınlarının adamı darp ettiği görülüyor.



2 eşinin şikayetçi olduğu adam, daha sonra polis tarafından gözaltına alındı.