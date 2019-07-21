4 Türk için operasyon başlatıldı

Kwara Eyalet Polis Sözcüsü Ajayi Okasanmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türk vatandaşlarını kurtarmak için ormanlık alanda operasyon başlatıldı." dedi.

Okasanmi, kırsal bölgede telefon çekmediği için detaylı bilgi veremeyeceklerini, ancak operasyon tamamlandıktan sonra bilgilendirme yapabileceklerini söyledi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan gelen son bilgilere göre kaçırılan 4 Türk vatandaşının kimlikleri belli oldu. Sözcü Ajayi yaptığı son açıklamada Türklerin kimliklerini tespit ettiklerini aktardı. Kaçırılan kişilerin, Seyit Keklik (25), Yasin Çolak (33), Ergun Yurdakul (35) ve Şener Apal (40) olduğu açıklandı. Türk vatandaşlarının bölgedeki bir taş ocağında çalıştıkları bildirildi.