NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere’nin başkenti Londra’da başlayan NATO zirvesi öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Alman ARD kanalına konuşan Stoltenberg, tüm müttefiklere kolektif savunma taahhüt eden NATO’nun 5. maddesinin ittifakın çekirdeğini oluşturduğunu söyledi. Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 5. maddeye ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine “5. madde NATO’nun çekirdeğidir. Bunun ardındaki düşünce şudur; hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için. Potansiyel düşmanlar, bir saldırının tüm ittifaka yapılmış olduğunu ve buna tüm ittifakın cevap vereceğini bildiğinde herhangi bir saldırı yapamaz. Hep birlikte dünyanın en büyük askeri gücüyüz. 5. madde anlaşmanın bir yükümlülüğü. Fransa’dan ve tüm müttefiklerinden bunun yanında durmalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

‘Birlik mesajı verilmeli’

İttifak içinde farklı düşüncelere rağmen birlik çağrısı yapan Stoltenberg, Londra’da gerçekleştirilecek NATO zirvesinden çıkacak mesajın da bu yönde olması gerektiğini dile getirdi. Stoltenberg, “Londra’daki zirvede, ticaret, iklim dönüşümü, İran ve Suriye’nin kuzeyindeki durum dahil tüm bu farklılıklara rağmen birlikte durduğumuz mesajı verilmeli. Temel konularda birbirimizi karşılıklı korumalı ve savunmalıyız. Bugünkü gibi güvensiz bir dönemde NATO gibi güçlü ve çoğulcu kurumların önemi artıyor. Farklı partileri, hükümetleri, bakış açıları ve sorunları olan 29 farklı ülkeyiz ancak temel mesajda hemfikiriz; birlikte duruyoruz” diye konuştu.

Öte yandan Times gazetesine konuşan eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, bu yılki zirvenin son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle oldukça riskli olduğuna değindi. Avrupa basınında yapılan haberlerde de, Londra’daki zirvenin kritik bir dönemde gerçekleştiği ve fikir ayrılıkları nedeniyle sert geçmesinin beklendiği yazıldı. Macron, 6 Kasım’da The Economist dergisine verdiği röportajda, NATO’yu eleştirerek, birliğin beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemişti. Bir üyeye yapılan saldırıyı tüm üyelere yapılmış sayan ve ortak savunma öngören 5’inci maddeye olan inancının sürüp sürmediği sorusuna da Macron, “bilmiyorum” yanıtını vermişti.