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09.09.2019 - 08:35| BBC Türkçe

5 yaşındaki kız çocuğu annesinin hayatını kurtardı

Hollanda'nın doğusundaki Oldenzaal kasabasında fenalaşarak bilincini kaybeden bir kadını, 5 yaşındaki kızının çabası kurtardı.

5 yaşındaki kız çocuğu annesinin hayatını kurtardı

Oldenzaal polisinin verdiği bilgiye göre, annesinin rahatsızlandığını ve konuşamadığını fark eden 5 yaşındaki kız çocuğu, 112 acil servis numarasını aradı. Telefondaki görevliye annesinin durumunu anlatan küçük kız, yardım istedi.

Acil servis hattındaki görevlinin söylediklerini uygulayan kız çocuğu, aynı zamanda annesinin durumu hakkında sürekli bilgi verdi. Bir yandan da evin sokak kapısını açarak polis ve ambulans ekiplerinin gelmesini bekledi.

Sağlık ekiplerinin eve ulaşmasının ardından hastaneye kaldırılan annenin durumunun iyiye gitti açıklandı. Polis, çabasından dolayı küçük kıza bir oyuncak ayı armağan etti.

Oldenzaal polisinin Facebook hesabından yapılan açıklamada, küçük kızın "harika bir performans sergilediği" belirtildi.

Polisin açıklamasında, "Çocuklarınızın gereksiz yere 112'yi aramayacağını umuyoruz. Ancak evdeki bu tür acil durumlarda nasıl davranması gerektiğini de anlatmalısınız" dendi.

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