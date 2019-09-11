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11.09.2019 - 08:05| milliyet.com.tr

56 yaşındaki kadın, kocasının cinsel organını kesti!

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan Victoria Thomas Frabutt, kocası James Frabutt'un cinsel organını kesti.

56 yaşındaki kadın, kocasının cinsel organını kesti!

Salı günü sabaha karşı 4 sularında meydana gelen olay, kanlar içindeki James Frabutt'un polise ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle gün yüzüne çıktı.

61 yaşındaki James, karısı Victoria tarafından zorla alıkoyulduğunu, sandalyeye bağlandığını ve bıçakla cinsel organının kesildiğini ileri sürdü. Korkunç olaya sebep olan konu ise şimdilik bilinmiyor.

56 yaşındaki kadın, kocasının cinsel organını kesti

Polis memuru Jason Wank'ın açıklamasına göre, ilkyardım çağrısı çiftin Newport'taki Murdoch Yolu'nda bulunan evinden sabaha karşı 4 sularında geldi.

SAĞLIK DURUMU BİLİNMİYOR

Olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kurban James, hemen Greenville'deki Vidant Sağlık Merkezi'ne götürüldü. James Frabutt'un sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

56 yaşındaki kadın, kocasının cinsel organını kesti

56 yaşındaki Victoria ise "adam kaçırma" ve "kötü niyetle hadım etme" suçlarından tutuklandı. Victoria'nın kefalet ücreti 100 bin dolar olarak belirlenirken, kadının bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

56 yaşındaki kadın, kocasının cinsel organını kesti

Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki silahlı dehşetin görüntüleri ortaya çıktıKartal’daki Anadolu Adalet Sarayı önünde meydana gelen silahlı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. 4 el silah sesinin duyulduğu ve tekmelerin havada uçuştuğu görüntülerde, ateş açılan grubun, motosikletli saldırganı darp ettiği görülüyor. Öte yandan adliye bahçesinde bulunan vatandaşlar silah sesleriyle etrafa koşuşturmaları yaşanan paniği gözler önüne seriyor.
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