6.4'lük depremde ölü sayısı 5 oldu

Filipinler'in güneyindeki Columbio kenti yakınlarında dün gerçekleşen depremde ilk can kaybı haberleri geldi.

Ülkenin güneyinde çok geniş bir alanı etkileyen sarsıntıda en az beş kişinin öldüğü bildiriliyor. En az 60 yaralının hastanelere taşındığı bölgede, okullar da bir gün tatil edildi.

Yerin 14 kilometre altında gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Columbia'ya yalnızca 7 kilometre mesafedeydi. USGS, depremin büyüklüğünü önce 6.7 olarak açıklamış, daha sonra güncellemişti.

Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.