MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya6.4'lük depremde ölü sayısı 5 oldu
17.10.2019 - 09:54 | | milliyet.com.tr

6.4'lük depremde ölü sayısı 5 oldu

Filipinler'de çok geniş bir alanı sallayan depremde onlarca insanın da yaralandığı bildiriliyor. Deprem bölgesinde okullar bir gün tatil edildi.

6.4'lük depremde ölü sayısı 5 oldu

Filipinler'in güneyindeki Columbio kenti yakınlarında dün gerçekleşen depremde ilk can kaybı haberleri geldi.

Ülkenin güneyinde çok geniş bir alanı etkileyen sarsıntıda en az beş kişinin öldüğü bildiriliyor. En az 60 yaralının hastanelere taşındığı bölgede, okullar da bir gün tatil edildi.

Yerin 14 kilometre altında gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssü, Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre Columbia'ya yalnızca 7 kilometre mesafedeydi. USGS, depremin büyüklüğünü önce 6.7 olarak açıklamış, daha sonra güncellemişti.

Filipinler, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının üzerinde yer alıyor. Dünyada en fazla depremin meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.

2 buçuk aylık İsmail bebeği, annesi ağladığı için boğmuş!Konya’da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail K.’ın annesi Fatma K.(21) ifadesinde, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Fatma K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da büyük emlak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da büyük emlak operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Valisi Yerlikaya rakam verip açıkladı

İstanbul Valisi Yerlikaya rakam verip açıkladı

Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı

Didim ve Kuşadası'nda 139 kaçak göçmen yakalandı

İğrenç rakam! 10 ayda 1422 kişi!

İğrenç rakam! 10 ayda 1422 kişi!

Sıradaki Haber