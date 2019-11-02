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HaberlerDünya6.6 ve 6.5'lik depremlerde ölü sayısı arttı
02.11.2019 - 11:15 | | AA

6.6 ve 6.5'lik depremlerde ölü sayısı arttı

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki adalar ülkesi Filipinleri iki gün arayla sokağa döken sarsıntılarda can kaybı 17'ye çıktı.

6.6 ve 6.5'lik depremlerde ölü sayısı arttı

Filipinler'de meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.

Filipinler Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulu (NDRRMC) tarafından yayımlanan son durum raporuna göre, ülkenin güneyindeki Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6.6 ve 6.5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 17 kişi hayatını kaybetti.

Toplam 327 kişinin yaralandığı depremlerde, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Karadeniz kabardı, dalgalar sahili kapladıDüzce'nin Akçakoca ilçesinde kabaran Karadeniz, sahil şeridine kadar yükseldi. Mavi bayraklı plajların bir bölümü denizin gidip gelmesiyle sular altında kaldı.
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