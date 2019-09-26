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26.09.2019 - 16:32 | | AA

6.8 büyüklüğündeki deprem 20 can aldı

Pasifik Ateş Çemberi üzerinde bulunan Endonezya'yı sarsan deprem Ambon bölgesindeki bazı evlerin yıkılmasına yol açtı, can kayıplarının yanı sıra onlarca yaralı var.

6.8 büyüklüğündeki deprem 20 can aldı

Endonezya'nın Maluku eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya Meteoroloji İklim ve Jeofizik Kurumu, merkez üssü eyaletin başkenti Ambon'un 40 kilometre kuzeydoğusundaki depremin yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.

Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (BNPB) Başkanı Agus Wibowo, deprem nedeniyle Ambon bölgesinde göçen evlerin altında kalan 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını kaydetti.

Ambon'da onlarca ev, kamu binaları ve bir köprünün hasar gördüğünü açıklayan yetkililer, bölge genelinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Depremin ardından şu ana kadar da 54 artçı sarsıntı meydana geldiği aktarıldı.

Maluku eyaletindeki Ternate bölgesinde, 14 Temmuz'da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Deprem esnasında Şirinevler ve Kartal’da bina çatladıŞirinevler'de bir apartman deprem nedeniyle çatladı. Apartman tedbir amaçlı boşaltılırken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.
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