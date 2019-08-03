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03.08.2019 - 11:54| AA

6.8'lik depremde bir kişi öldü

Endonezya'daki depremde 113 bina hasar gördü, yaşamını yitiren kadın kaçarken kalp krizi geçirdi.

6.8'lik depremde bir kişi öldü

Endonezya'nın Java Adası açıklarında dün meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde bir kişi yaşamını yitirdi.

Endonezya Ulusal Afet Ajansı, merkez üssüne en yakın yerleşim yeri Pecangsari köyünde bir kadının kaçarken kalp krizi geçirerek öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ajans, depremde 113 binanın hasar gördüğünü, yaklaşık bin 50 kişinin de geçici barınaklara sığındığını belirtti.

Ulusal televizyonlardaki deprem görüntülerinde, Banten ve Batı Java vilayetlerinde bir stadyum ve bazı hastaneler dahil çok sayıda binada hafif hasar meydana geldiği görülüyor.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, merkez üssü Banten vilayetinin 151 kilometre güneybatısı olan 6.8 büyüklüğündeki deprem, yerin 42,8 kilometre altında gerçekleşmişti.

Depremden sonra yapılan tsunami uyarısı kısa sürede kaldırılmıştı.

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