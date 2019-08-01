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01.08.2019 - 08:24

6 bin konut krizi

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için yasa dışı konut sayısını 6 bin artıracak.

6 bin konut krizi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre, İsrail Güvenlik Kabinesi işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme planını onayladı. Haberde, ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve Başdanışmanı Jared Kushner’in Orta Doğu turu öncesinde söz konusu inşa planının onaylanmasının önem arz ettiği belirtildi. Bununla birlikte Filistinliler için de 700 konut inşasına izin çıktığı bildiriliyor.

Filistin yönetimi, İsrail’in Batı Şeria’da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme kararını kınadı. Filistin resmi ajansı WAFA’nın haberine göre, Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, Filistin halkının kendi toprakları üzerinde gasbedilen haklarına dikkati çekti. Yeni konut inşa planına tepki gösteren Ebu Rudeyne, “İsrail’in Filistin devleti topraklarında inşa ettiği her konut yasa dışıdır ve işgal devletiyle beraber yok olmaya mahkumdur” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin sonsuza kadar kalacağını savundu. “Yedioth Ahronoth” gazetesinin haberine göre, Netanyahu, “Buradan (Batı Şeria) tek bir Yahudi yerleşim birimi kaldırılmayacak ve tek bir yerleşimci çıkarılmayacak. Yerleşim birimlerinin boşaltılması işi bitmiştir. Burada yaptığımız Yahudi yerleşim birimleri sonsuza kadar kalacaktır” dedi.

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