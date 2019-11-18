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18.11.2019 - 13:55 | | AA

650 kilometre menzilli füze fırlattılar

Pakistan, Şahin-1 isimli karadan karaya balistik füzenin başarıyla test edildiğini açıkladı.

650 kilometre menzilli füze fırlattılar

Pakistan, karadan karaya atış yapan 650 kilometre menzilli balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığını duyurdu.

Pakistan ordu sözcüsü Asıf Gafur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şahin-1 isimli füzenin eğitim atışının yapıldığını belirtti.

Balistik füzenin Pakistan'ın caydırıcılığını artıracağını kaydeden Gafur, "Pakistan kısa menzilli balistik füze eğitim atışını başarıyla tamamladı. Şahin-1 tipi füze, 650 kilometre menziliyle her türlü savaş başlığını taşıma kapasitesine sahip. Eğitim atışıyla Pakistan ordusunun savaş hazırlığı ve caydırıcılık kapasitesi test edildi." ifadelerini kullandı.

Gafur, füzenin fırlatılma ve hedefi vurma anına ait görüntüler de paylaştı.

Pakistan ordusu, son 1 yılda kısa ve orta menzilli Ghaznavi ve Ghauri füzeleri ile 1500 kilometre menzile sahip uzun menzilli Şahin-2 füzelerinin denemesini de yapmıştı.

 

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