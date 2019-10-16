16.10.2019 - 14:32 | | DHA
7 katlı bina bir anda yerle bir oldu!
Brezilya'da 7 katlı bir bina çöktü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi de yaralandı.
Fortaleza kentinde bulunan Dionisio Torres bölgesinde bir bina çöktü. Yetkililerin yaptığı açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olayda hayatını kaybeden kişinin 30 yaşlarında olduğu ve olay sırasında çöken binanın yanında bulunan dükkanda alışveriş yapmakta olduğu bildirildi.
Ayrıca, olay sırasında binada yaklaşık 18 kişinin bulunduğuna yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Barış Pınarı Harekatı'nın sona ermesi için tek şartımız var!'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar bin 200 kilometrekare alanın terörden temizlendiğini belirten Erdoğan, batı dünyasına seslenerek, "Teröristler bölgeden çıksın, harekat biter" dedi. ABD ziyaretinin Türkiye'ye gelecek heyete göre şekilleneceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ziyareti için ise, "Şu an itibarıyla Rusya seyahatimizle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok. Büyük ihtimalle o gerçekleşecek" diye konuştu.