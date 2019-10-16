7 katlı bina bir anda yerle bir oldu!

Fortaleza kentinde bulunan Dionisio Torres bölgesinde bir bina çöktü. Yetkililerin yaptığı açıklamada, olayda 2 kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olayda hayatını kaybeden kişinin 30 yaşlarında olduğu ve olay sırasında çöken binanın yanında bulunan dükkanda alışveriş yapmakta olduğu bildirildi.

Ayrıca, olay sırasında binada yaklaşık 18 kişinin bulunduğuna yer verildi.