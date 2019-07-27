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27.07.2019 - 10:18| DHA

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'da, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treni sel sular nedeniyle hareket edemiyor.

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı

Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu.

Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye iki helikopter ve altı kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.

700 kişi yolcu treninde mahsur kaldıHindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen selde, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treninde 700 kişi mahsur kaldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.
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