27.07.2019 - 10:18| DHA
700 kişi yolcu treninde mahsur kaldı
Muson yağmurlarının etkisi altındaki Hindistan'da, Mumbai-Kolhapur arasında sefer yapan yolcu treni sel sular nedeniyle hareket edemiyor.
Hindistan'da aşırı yağışlar sonucu meydana gelen sel, Mumbai-Kolhapur seferini yapan yolcu treninin Vangani kasabası yakınlarında durmasına sebep oldu.
Trendeki 700 kişinin mahsur kaldığı; kadın ve çocuklardan oluşan 200 kişinin kurtarıldığı belirtildi.
Kurtarma çalışmaları devam ederken; trenin bulunduğu bölgeye iki helikopter ve altı kurtarma botunun sevk edildiği belirtildi.