75 yıl sonra bulundu

İkinci Dünya Savaşı esnasında batan ve 75 yıldır kayıp olan bir denizaltı, Japonya açıklarında bulundu. 80 ABD’li denizcinin mezarı olan denizaltının bulunması kayıpların ailelerinde büyük sevinç yarattı. 75 yıl önce Pearl Harbor limanından ayrılan USS Grayback isimli denizaltı, Japonya açıklarında okyanusun 1400 mil derinliğinde tespit edildi. Denizaltının batırılmadan önce 14 düşman gemisini batırdığı ve muhtemelen daha sonra bir bombalamaya maruz kaldığı tahmin ediliyor. -DIŞ HABERLER