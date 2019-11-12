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12.11.2019 - 07:50 |

75 yıl sonra bulundu

75 yıl sonra bulundu

İkinci Dünya Savaşı esnasında batan ve 75 yıldır kayıp olan bir denizaltı, Japonya açıklarında bulundu. 80 ABD’li denizcinin mezarı olan denizaltının bulunması kayıpların ailelerinde büyük sevinç yarattı. 75 yıl önce Pearl Harbor limanından ayrılan USS Grayback isimli denizaltı, Japonya açıklarında okyanusun 1400 mil derinliğinde tespit edildi. Denizaltının batırılmadan önce 14 düşman gemisini batırdığı ve muhtemelen daha sonra bir bombalamaya maruz kaldığı tahmin ediliyor. -DIŞ HABERLER

Sultanbeyli'de gecekondu yangınıSULTANBEYLİ'de 2 kişinin kaldığı bir gecekonduda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü yangın sırasında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
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