20.08.2019 - 09:07
80’lerin efsanesi geri dönüyor
“Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık” sözleriyle hafızalara kazınan, 1980’lerin popüler çizgi filmlerinden He-Man, çevrimiçi film platformu Netflix dizisi olarak ekrana dönmeye hazırlanıyor.
E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.