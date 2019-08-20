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HaberlerDünya80’lerin efsanesi geri dönüyor
20.08.2019 - 09:07

80’lerin efsanesi geri dönüyor

“Gölgelerin gücü adına, güç ben de artık” sözleriyle hafızalara kazınan, 1980’lerin popüler çizgi filmlerinden He-Man, çevrimiçi film platformu Netflix dizisi olarak ekrana dönmeye hazırlanıyor.

80’lerin efsanesi geri dönüyor

He-Man serisinin yeni ismi “Kainatların Hakimleri: Keşif” olacak. Dizisinin yapımcısı ise “Clerks” (Tezgâhtarlar) filmle adını duyuran Kevin Smith. Yayın tarihi açıklanmayan dizide He-Man ile İskeletor arasındaki savaşın süreceği belirtiliyor.

E-5’te iki çocuğun kamyonet kasasında tehlikeli yolculuğu kameradaE-5 karayolu Maltepe mevki'inde seyir halinde olan kamyonetin kasasında yolculuk ettirilen iki çocuk yürekleri ağza getirdi. Olayda şans eseri bir kaza yaşanmazken kamyonet kasasındaki çocukların tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
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