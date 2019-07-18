83 konteyner dolusu plastik atık geri gönderiliyor

Kamboçya, ülkede salı günü Sihanoukville Limanı'nda ele geçirilen 83 konteyner dolusu plastik atığı ABD ve Kanada'ya geri göndereceğini açıkladı.

CNN'nin haberine göre, Kamboçyalı yetkililer, ele geçirilen bin 600 ton çöpün, geldiği ABD ve Kanada'ya geri gönderileceğini duyurdu.

Kamboçya Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, geri gönderme sürecinin başlayacağını ifade ederek, "Kamboçya, yabancı ülkelerin eski elektronik atıklarını elden çıkarabilecekleri bir çöp kutusu değildir. Hükümet ayrıca bu ülkede geri dönüştürülmek üzere plastik atık ve yağlayıcı maddelerin ithalatına da karşı çıkmaktadır." dedi.

Gümrük Bakanlığının, konteynerlerin Kamboçya'ya nasıl geldiği ve hangi şirketlerin veya grupların ithalatın arkasında olduğu konusunda soruşturma yürüttüğünü kaydeden Pheaktra, sorumluların tespit edilmesi halinde cezaya çarptırılacağını ve mahkemeye çıkarılacağını söyledi.

Pheaktra, yetkililer tarafından açılan 83 konteynerin, plastik atık etiketi olmadan "geri dönüştürülebilir ürünler" olarak etiketlendiğini aktardı.

83 konteyner plastik atık ele geçirilmişti

Çevre Bakanlığı Sözcüsü Neth Pheaktra, 16 Temmuz'da, Sihanoukville Limanı'nda yasa dışı şekilde ithal edilmiş 83 konteyner plastik atık bulunduğunu açıklamıştı.

Gümrük ve Vergi Genel Müdürü Kun Nhim ile Çevre Bakanı Say Samal'ın konteynerleri incelediğini bildiren Pheaktra, atıkların ithal edildiği ülkelerin tespit edilerek buralara geri gönderileceğini belirtmişti.

Sözcü Neth Pheaktra, plastik atıkları Kamboçya'ya getiren şirkete cezai yaptırım uygulanacağını kaydetmişti.

'Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir'

Başbakan Samdech Techo Hun Sen, konuya ilişkin açıklamasında, hükümetin Kamboçya'ya geri dönüştürülmek üzere hiçbir atık ithaline izin vermediği söyleyerek "Kamboçya, başka ülkelerin çöplüğü değildir." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 1998'de Sihanoukville'in kenar mahallelerine terk edilmiş 3 bin ton zehirli atık bulunmuştu.

İngiliz Guardian gazetesinin haziranda yaptığı çalışma, ABD'nin her yıl 1 milyon ton plastik atığını, Asya ve Afrika'da, Kamboçya gibi kendi plastik atıklarını işlemede ve geri dönüştürmede yetersiz ülkelere gönderdiğini ortaya çıkarmıştı.

Filipinler, mayıs ayı sonunda, Kanada'nın 2013-2014 yıllarında ülkeye yasadışı şekilde, konteynerlerle gönderdiği çöpü gemi ile geri göndermişti.