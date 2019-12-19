Avustralya canavarÄ± olarak bilinen, geÃ§en haziranda yakalanan, 8â€™i kadÄ±n, 1â€™i Ã§ocuk 9 kiÅŸiye tecavÃ¼z eden Mustafa KayÄ±rÄ±cÄ±â€™nÄ±n (28) son kurbanÄ±nÄ±n 22 yaÅŸÄ±ndaki modelÂDasha Volnoukhin olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Volnoukhin, KayÄ±rÄ±cÄ± hÃ¢kim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kmadan Ã¶nce MayÄ±s 2018â€™de intihar ettiÄŸinde dava dosyasÄ±na gizlilik kararÄ± getirilmiÅŸti. GeÃ§en gÃ¼nlerde bu sÃ¼renin dolmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerÃ§ekler gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. KayÄ±rÄ±cÄ±, Volnoukhin ile 2016â€™da bir mÃ¼ÅŸteri gibi Sidneyâ€™deki bir dairede buluÅŸtu. KapÄ±dan girdiÄŸi anda bÄ±Ã§aÄŸÄ±nÄ± Ã§ekerek Volnoukhinâ€™e saldÄ±ran KayÄ±rÄ±cÄ±, genÃ§ kadÄ±na tecavÃ¼z etti. O anlarÄ±n videosunu telefonuyla kaydeden KayÄ±rÄ±cÄ±, Volnoukhinâ€™in Ã¼zerindeki paralarÄ± da alÄ±p kaÃ§tÄ±. Soygun ve yaralama da dahil 42 ayrÄ± olayla suÃ§lanan KayÄ±rcÄ±â€™nÄ±n 2044â€™e kadar hapisten Ã§Ä±kamayacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±. -DIÅž HABERLER