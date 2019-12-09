AB, insan hakları ihlallerini cezalandırmaya hazırlanıyor

Borell, Brüksel'de üye ülkelerin dışişleri bakanlarını bir araya getiren AB Dışişleri Konseyi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB Dışişleri Konseyi'ne ilk kez başkanlık yaptığını ifade eden Borell, toplantıda Libya, Ukrayna, İran, Bolivya ve insan hakları konularının ele alındığını aktardı.

Borell, "Üye ülkeler, ağır insan hakları ihlallerini cezalandırmak adına bir küresel yaptırım rejimi için teknik hazırlıkların başlatılmasına karar verdi." bilgisini paylaştı.

Yeni yaptırım rejiminin ABD'nin Magnitsky Yasası'nın Avrupa versiyonu olacağını belirten Borell, bunun AB'nin insan hakları alanında somut adım atmaya hazır olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Borell, AB Konseyi'nin onayıyla beraber ciddi ihlaller karşısında hareket etmenin birliği daha güçlü kılacağını savundu.

Toplantıda Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) arasında imzalanan Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın da görüşüldüğünü belirten Borell, "Muhtıranın özellikle Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi bağlamında ciddi endişeler doğurduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

"İran anlaşmasını destekliyoruz"

Borell, İran konusunu ise kendisinin gündeme getirdiğini belirterek, Avrupa'nın nükleer anlaşmayı desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Anlaşmayı canlı tutmanın "ortak bir sorumluluk" olduğunu kaydeden Borell, "Ancak, İran, nükleer faaliyetlerini geri çevirmezse, anlaşmanın sürdürülmesi zorlaşır." uyarısında bulundu.

"İsrail-Filistin hakkında görüş ayrılıkları var"

Borell, AB üyesi ülkeler arasında özellikle dış politika konularında farklı görüşler bulunduğuna dikkati çekerek, "Üye ülkeler Filistin'in tanınması ve Ortadoğu'daki durum konusunda ciddi görüş ayrılıklarına sahip." dedi.

AB'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğinin altını çizen Borell, tarafların müzakere masasına dönmesi için çaba sarfedilmesi gerektiğini belirtti.