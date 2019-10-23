MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaAB Sözcüsü: Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı
23.10.2019 - 18:15 | | DHA

AB Sözcüsü: Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.

AB Sözcüsü: Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı

 

Kocijancic basın toplantısında kendisine Suriyenin kuzeyindeki gelişmelere dair yöneltilen bir soruya, "Bizim bakış açımıza göre, durum önceden olduğu gibi, konu mültecilerin geri dönüşüne geldiğinde ve geri dönüş için şartlar sağlandığında - ki bunu doğrulamak da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (UNHCR) görevi- bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" diyerek yanıt verdi.

Kocijancic ayrıca, görmek istediklerinin politik bir süreç olduğunu ve bu konuda da Birleşmiş Milletler (BM) özel temsilcisinin çabalarını desteklediklerini belirterek, "Bunun Suriyede barışı ve istikrarı sağlamanın tek yolu onduğuna inanıyoruz" dedi.

AB Sözcüsü: "Mültecilerin geri dönüşü güvenli ve gönüllü olmalı"Avrupa Parlamentosu'nda (AP) gazetecilerin sorularını yanıtlayan, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Sözcüsü Maja Kocijancic "Mültecilerin geri dönüşü için şartlar sağlandığında bu güvenli, gönüllü ve insani bir şekilde olmalı" dedi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...

Bilim insanları şokta! İlk kez karşılaştılar...

Akıncı Üssü davasına savunmalarla devam edildi

Akıncı Üssü davasına savunmalarla devam edildi

Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı billboard: Kendine iyi bak

Cumhuriyet Bayramı'na özel anlamlı billboard: Kendine iyi bak

Antalya'da fuhuş operasyonu! Ekipler dakika dakika takip etti

Antalya'da fuhuş operasyonu! Ekipler dakika dakika takip etti

Sıradaki Haber