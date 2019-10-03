MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünyaABD 28 yıl sonra Somali büyükelçiliğini yeniden açtı
03.10.2019 - 12:57 | | AA

ABD 28 yıl sonra Somali büyükelçiliğini yeniden açtı

İç savaşın başlamasıyla kapatılan temsilciliğin yeniden hizmet vermeye başladığı resmen duyuruldu.

ABD 28 yıl sonra Somali büyükelçiliğini yeniden açtı

ABD, 1991'de iç savaşın patlak vermesiyle kapattığı Somali'deki büyükelçiliği yeniden açtı.

ABD'nin Mogadişu Büyükelçiliği, 5 Ocak 1991'den bu yana kapalı olan temsilciliğin tekrar açılmasının, iki ülke ilişkilerinin ileriye taşınması için önemli bir adım olduğunu belirtti.

ABD, geçen yıl ülkede daimi diplomatik temsilciliğini yeniden kurmuştu.

Türkiye ise 1979 yılında faaliyete başlayan ve 1991 yılında çıkan iç savaşın ardından kapattığı büyükelçiliğini 2011'de yeniden açmıştı.

Onları kaza ayırdı!Manisa’nın Salihli ilçesinde, eşi Fatma Özçayır (80) ile yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Hasan Özçayır (83), olay yerinde hayatını kaybetti.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

27 zehir taciri yakalandı!

27 zehir taciri yakalandı!

Suriye sınırında 2 bin saka kuşu ele geçirildi

Suriye sınırında 2 bin saka kuşu ele geçirildi

İtfaiye aracı devrildi! 3 itfaiye eri yaralandı

İtfaiye aracı devrildi! 3 itfaiye eri yaralandı

Son depremler Kandilli Rasathanesi 3 Ekim | Deprem haberleri son dakika

Son depremler Kandilli Rasathanesi 3 Ekim | Deprem haberleri son dakika

Sıradaki Haber