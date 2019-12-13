ABD Almanya’yı da çileden çıkardı...

ABD’de Senato ve Temsilciler Meclisi’nden çıkan yaptırım kararları tartışma yaratmaya devam ediyor. ABD’nin Kuzey Akım 2 projesi nedeniyle Almanya’ya yaptırım getirmeye hazırlanması, ülkede tepkiyle karşılandı. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yaptığı yazılı açıklamada, yaptırım kararını sert bir dille eleştirdi. Maas, “Avrupa’nın enerji politikasına, Amerika Birleşik Devletleri’nde değil Avrupa’da karar verilir. Dış müdahaleleri ve yaptırımları temelden reddediyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması, Noel’den önce onaylanmak üzere Kuzey Akım-2 projesine karşı yaptırım içeriklerinin

ABD 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’na eklenmesine takiben geldi. ABD’de hazırlanan ve gelecek hafta Senatoda görüşülecek yasa tasarısına göre, Kuzey Akım 2 projesine katılan firmalara yaptırımların uygulanması öngörülüyor. Tasarıda, söz konusu şirketlerin yöneticilerinin vizelerinin iptali ile şirketlerin ABD’deki mal varlıklarının dondurulması isteniyor.

ABD’nin savunma bütçesinde, Rus enerji ihracatına katkı sağlayan enerji boru hatlarının inşasında çalışan bazı gemi şirketlerine yaptırım uygulanması şartı getirilmişti. Raporda, “Bu yasanın kanunlaşmasından sonra 60 günde ve sonraki her 90 günde Dışişleri Bakanlığı, Hazine Bakanlığına danışarak, Kuzey Akımı 2 ve TürkAkım projeleri veya bu projelerin yerine inşa edilecek diğer projelerin inşası için deniz seviyesinden 100 fit ve üzeri derinliğe boru hattı döşeyen gemilerin tespitine ilişkin raporu, ilgili kongre komitelerine sunacaktır” değerlendirmesinde bulunulmuştu.

Trump’ın imzası gerek

ABD Meclisi ve Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, çeşitli alanlarda Rusya’ya karşı mücadele için fon öngören 2020 savunma bütçesini kabul etmişti. Özellikle, kararlaştırılan yasa tasarısı, Kuzey Akım-2 ve Türk doğalgaz boru hatlarının yapımı için yaptırımlar içeriyor. Belge ABD Başkanı Donald Trump’ın imzasını bekliyor. Kuzey Akım 2 projesiyle Rus gazının Almanya’ya taşınması hedefleniyor. Baltık Denizi’nin altından geçecek iki doğal gaz hattıyla yılda 55 milyar metreküp doğal gazın Almanya’ya taşınması planlanıyor. Projenin 2019’da tamamlanması gerekiyordu. Boru hattı Rusya, Finlandiya, İsveç, Danimarka ve Almanya’nın önemli ekonomik mıntıkalarından geçecek. Ancak Avrupa’da birçok ülke ve ABD projeye karşı çıkıyor. AB’ye kendi sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatını yapan, Polonya, Letonya ve Litvanya gibi ülkeler projeye karşı çıkan ülkeler arasında.