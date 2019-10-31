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31.10.2019 - 16:54 | | DHA

ABD askerlerinin petrol devriyesi Türkiye'den görüldü

Amerikan birlikleri, Suriye'deki petrol kuyuları çevresinde devriyedeyken Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

ABD askerlerinin petrol devriyesi Türkiye'den görüldü

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının bulunduğu 5 zırhlı araç, petrol kuyuları ile şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan dün de aynı bölgede, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görülmüştü. Rus askeri polisleri, devriyedeyken, görüntülenmişti.

Vicdansızlığın böylesi! Önce çarptı sonra kaçtıBursa'nın İnegöl ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle ölümden dönen adam yaralanırken, vicdansız sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçıp gitti. O anlar ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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