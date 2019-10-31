ABD askerlerinin petrol devriyesi Türkiye'den görüldü

Kamışlı'nın Tirbesipiye bölgesi yakınlarındaki sınır bölgesinde yer alan Rmelan petrol kuyuları ve şantiyesi çevresinde, bugün ABD askerleri, devriyedeyken görüntülendi. ABD'li askerlerin taşındığı ve ülke bayrağının bulunduğu 5 zırhlı araç, petrol kuyuları ile şantiye çevresinde görüldü. Nusaybin'den görüntülenen araçlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Öte yandan dün de aynı bölgede, Rus askeri polisleri ve bayrağının taşındığı 2 zırhlı personel taşıyıcı, görülmüştü. Rus askeri polisleri, devriyedeyken, görüntülenmişti.