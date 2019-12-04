MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDünya Haberleri ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi
ABONE OL
04.12.2019 - 17:55 | | AA

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün yaptığı görüşmeye ilişkin olarak, "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi." dedi.

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi

Londra'daki NATO Liderler Zirvesi'nin ardından bir araya geldiği Almanya Başbakanı Angela Merkel ile basına açıklamalarda bulunan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin soruları yanıtladı.

Erdoğan ile planlanmamış bir görüşme yaptıklarını belirten Trump, "Her şeyi görüştük. Harika, iyi bir görüşmeydi. Suriye'yi konuştuk, Kürtleri konuştuk. Sınır ve güvenli bölge çok iyi gidiyor. Bu konuda Türkiye'ye çok itibar ediyorum. Ateşkes sürüyor. Bence insanlar buna şaşırdı. Belli ki bu konuda bana itibar edenler var ama muhtemelen etmiyorlar." diye konuştu.

Türkiye ile Suriye sınırının uzun süredir kargaşa içinde olageldiğini belirten Trump, "Askerlerimizi çektik, petrolü aldık. Askerlerimiz petrolün olduğu yerde. Ben böyle istiyorum. Onlar kendi sınırlarını devriye gezerler ve bunu yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili bir soru üzerine de Trump, "Pek çok kişinin Türkiye'ye, yaptıklarından dolayı saygısı var. Buna pek çok kez değinildi. Sınırda ve güvenli bölgede de iyi iş çıkarıyorlar." diye konuştu.

Zirveyle ilgili değerlendirmede de bulunan Trump, "Harika 2 gün geçirdik. Bence NATO her zamankinden daha güçlü." diye konuştu.

Çok sayıda ülkenin savunmaya daha fazla para ayırmaya başladığını belirten Trump, 3 yıl içinde bu alana 400 milyar dolar daha fazla ayrıldığının görüleceğini kaydetti.

Dün akşam Buckingham Sarayı’nda NATO lideri için verilen resepsiyonda Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile sohbet ederken kendisi ile alay ettiği iddiasıyla ilgili soru üzerine de Trump, Kanadalı siyasetçi için şu değerlendirmede bulundu:

"Bence iki yüzlü. Hoş biri olduğunu düşündüm ama gerçek şu ki (savunma için) yüzde 2 harcamadığını yüzüne vurdum ve bundan mutlu olmadığını görüyorum. Yüzde 2 ödemiyor ama ödemeli. Kanada zengin bir ülke."

 

EGM'ye 6 adet 'Bayraktar TB2' teslim edildiSavunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 6 adet Bayraktar TB2 insansız hava aracını (İHA) Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim ettiklerini bildirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yeni doğum yapan karısına söyledikleri şoke etti! 'Yoksa çocuğun kafasını burada ezerim'

Yeni doğum yapan karısına söyledikleri şoke etti! 'Yoksa çocuğun kafasını burada ezerim'

Tinerle sobayı tutuşturmak isterken elbiseleri alev alan işçi, öldü

Tinerle sobayı tutuşturmak isterken elbiseleri alev alan işçi, öldü

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncu kadrosu

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi nerede çekiliyor? Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi oyuncu kadrosu

Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

Güvenlik müdürü 2 kadın görevliye saldırdı!

Sıradaki Haber