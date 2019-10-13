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13.10.2019 - 16:07 | | AA

Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye sınırındaki yoğun savaşta yer almamanın çok akıllıca olduğunu belirtti.

Trump'tan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Trump, da Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye sınırındaki yoğun savaşta yer almamanın çok akıllıca olduğunu belirtti.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye sınırındaki yoğun savaşta yer almamak çok akıllıca.” ifadesini kullandı. Başkan Trump, "Bizi Orta Doğu’da 'yanlışlıkla' savaşa sürükleyenler, hala savaşmamız için baskı yapıyor. Onların, ne kadar kötü bir karar verdiklerine dair hiçbir fikri yok. Neden savaş ilanı için talepte bulunmuyorlar?” değerlendirmesinde bulundu.

İki yıl önce Irak'ın Suriye'nin farklı bölgesinde Kürtler (YPG/PKK) ile savaşa gidecekken birçok insanın kendisinden Irak'a karşı Kürtlerin yanında savaşmalarını istediğini belirten Trump, "Onlara 'hayır' dedim ve Kürtler savaşı iki kez bıraktı. Şimdi de aynı şey Türkiye ile oluyor. Kürtler ve Türkiye uzun yıllardır savaşıyor. Türkiye, PKK'yı tüm terör örgütlerinin en kötüsü olarak görüyor. Başkaları bu savaşa girip, bir tarafın yanında savaşmak isteyebilir. İsteyen savaşabilir!" ifadelerini kullandı.

Trump, Suriye'deki durumu yakından takip ettiklerini de vurgulayarak "Sonu gelmeyen savaşlar!" ifadesini paylaşımına ekledi.

Trumptan Suriye açıklaması

 

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