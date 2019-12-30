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30.12.2019 - 11:18 | | AA

ABD bombalı saldırının ardından Eş-Şebab'ı vurdu

Savaş uçakları Somali'nin Kunyo Barrow bölgesindeki teröristleri hedef aldı, en az dört militan öldürüldü.

ABD bombalı saldırının ardından Eş-Şebab'ı vurdu

ABD, Somali’de yaklaşık 80 kişinin ölümüne yol açan bombalı saldırının ardından terör örgütü Eş-Şebab’a karşı hava saldırıları düzenledi.

ABD Afrika Komutanlığından yapılan açıklamada, Somali Federal Hükümeti iş birliğinde Eş-Şebab'a karşı düzenlenen üç hava saldırısında dört militanın öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Kunyo Barrow bölgesinde iki Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğü, iki aracın imha edildiği, Caliyoow Barrow bölgesinde de iki terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Bu saldırılar, masum Somalili sivilleri hedef alan terör eylemlerinden sorumlu Eş-Şebab militanlarını hedef almıştır.” ifadesine yer verildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da hafta sonu gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, yaklaşık 80 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, saldırıda iki Türk vatandaşının da hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekip Somali'ye gönderilmişti.

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