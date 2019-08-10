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HaberlerDünyaABD, Fırat'ın doğusuna 70 TIR daha gönderdi!
10.08.2019 - 13:31| AA

ABD, Fırat'ın doğusuna 70 TIR daha gönderdi!

ABD'nin, Suriye'de Fırat  Nehri'nin doğusundaki YPG/PKK işgal sahasına askeri ve lojistik sevkiyatları devam ediyor.

ABD, Fırat'ın doğusuna 70 TIR daha gönderdi!

Anadolu Ajansı (AA), dün akşam ABD'nin Suriye-Irak sınırındaki Simelka Sınır Kapısı'ndan gerçekleştirdiği yeni sevkiyatları görüntüledi.

Suriye'nin kuzeydoğusuna girdikten sonra iç bölgelere  yol alan  konvoyda, yaklaşık 70 TIR'ın bulunduğu görüldü.

TIR'larda askeri zırhlılar, prefabrik yapılar ve iş makineleri taşındı.

Çok sayıda akaryakıt tankerinin bulunduğu konvoyda, kasaları kapalı  TIR'lar da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UYARMIŞTI  

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Temmuz'da yaptığı konuşmada,  "(YPG) PYD'ye on binlerce TIR dolusu silah, mühimmat, her şeyi ücretsiz  veriyorlar. Kime veriyor? Terör örgütüne, PKK ve yandaşlarına. Kim veriyor? Bizim  stratejik müttefikimiz olarak görünenler veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan, ABD'nin ayrı gösterme çabalarına karşın YPG ile PKK'nın aynı  terör örgütü oluşumu olduğuna da dikkati çekmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da ABD'li muhataplarıyla yaptığı  görüşmelerde, Fırat Nehri'nin doğusunda güvenli bölgenin bir an evvel tesis  edilerek, YPG/PKK terör örgütü unsurlarının buradan çıkarılması, ayrıca bölgedeki  mevzi ve tahkimatın imha edilmesiyle ağır silahların toplanması talebini  iletmişti.

ABD İLE MUTABAKAT

Milli Savunma Bakanlığı'ndan, ABD heyetiyle yapılan görüşmelere  ilişkin 7 Ağustos'ta yapılan açıklamada, Türkiye'nin bölgedeki güvenlik  endişelerini gidermek amacıyla ilk aşamada alınacak tedbirler paylaşılmıştı.

Açıklamada, tedbirlerin bir an önce uygulanması, bu çerçevede güvenli  bölge tesisinin ABD ile koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat  Merkezinin en kısa zamanda kurulması konusunda mutabakat sağlandığı  bildirilmişti.

 Ayrıca "Türk ve ABD askeri yetkililerince güvenli bölgenin bir barış  koridoru olması ve yerinden edilmiş Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri için her  türlü ilave tedbirin alınması konusunda da mutabık kalındı." ifadeleri  kullanılmıştı.

 

 

 

 

 

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