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HaberlerDünya HaberleriABD Genelkurmay Başkanı, Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü
26.11.2019 - 00:22 | | AA

ABD Genelkurmay Başkanı, Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesini ziyaret eden ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile bir araya geldi.

ABD Genelkurmay Başkanı, Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

 

Bin Selman ve Milley görüşmede, savunma alanında iş birliğini, bölgesel gelişmeleri ve ortak çabaları ele aldı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley, önce Ürdün ve Bahreyn'e gitmiş, ardından Suudi Arabistan'a gelmişti.

Milley, ziyaretleri kapsamında Ürdün Kralı Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ile görüşmüştü.

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